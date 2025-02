Morre, aos 52 anos, bispa Keila Ferreira da Assembleia de Deus

A- A+

Líder da Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo, a bispa Keila Ferreira, de 52 anos, faleceu durante este sábado (1º).

Natural de Campinas (SP), a bispa era formada em Teologia pelo Instituto Bíblico Ebenezer. Keila Campos Costa Ferreira era esposa do também bispo, Samuel Ferreira, atual presidente executiva da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil (Conamad).

Juntos, os líderes religiosos tiveram dois filhos: Manoel Ferreira Neto e Marinna Ferreira. Keila Ferreira, que não teve a causa da morte divulgada, também deixa dois netos: Samuel Cássio Ferreira Netto e Manoel Ferreira Júnior.

Keila Ferreira ao lado do marido, Samuel Ferreira | Foto: AD Bras/Reprodução

PESAR

Por meio de nota oficial, o presidente Lula manifestou seu pesar pelo falecimento da bispa Keila Ferreira:

"É com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento da bispa Keila Ferreira, uma das principais lideranças da Assembleia de Deus do Brás. Esposa do bispo Samuel Ferreira, sua partida precoce é sentida não apenas pela família, mas por toda a comunidade, a que tanto se dedicou.

Importante liderança das mulheres, a bispa Keila era uma referência de fé inabalável e amor genuíno ao próximo. Sua vida foi marcada pelo compromisso incansável em servir, inspirando muitos com seu exemplo e ensinamentos.

Neste momento tão doloroso, elevo minhas orações a Deus, pedindo que Ele proporcione conforto, força e consolo à família Ferreira, à Igreja e a todos os amigos que estão sofrendo com essa perda inesperada. Que a memória da bispa Keila seja um exemplo vivo para todos".

