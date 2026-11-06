Morre aos 52 anos o cineasta chileno Sebastián Lelio, vencedor do Oscar por "Uma Mulher Fantástica"
Nascido na Argentina e criado no Chile, Lelio faleceu em Santiago
O cineasta chileno Sebastián Lelio, vencedor do Oscar de melhor filme internacional por "Uma Mulher Fantástica", morreu nesta sexta-feira (6), aos 52 anos, por "motivos de saúde", informou sua família, sem fornecer mais detalhes.
Nascido na Argentina e criado no Chile, Lelio faleceu em Santiago.
"Com muita tristeza comunicamos o falecimento por motivos de saúde do cineasta Sebastián Lelio. Estamos atravessando um momento de muita dor e sua memória permanecerá para sempre entre nós", informou sua parceira, Amalia Kassai, em comunicado publicado no Instagram.
A Promotoria informou a jornalistas que investigam as denúncias da morte do cineasta.
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Lelio ganhou reconhecimento internacional com o filme "Glória", cuja protagonista, Paulina García, recebeu o Urso de Prata de melhor atriz no Festival de Berlim de 2013.
A cineasta alcançou projeção mundial em 2018, quando conquistou o Oscar com "Uma Mulher Fantástica", protagonizada por Daniela Vega. A longa conta a história de uma mulher transgênero que enfrenta a discriminação após a morte de sua companheira.
A produção também recebeu outros prêmios importantes, como o Urso de Prata no Festival de Berlim, em 2017, o Goya, na Espanha, e cinco estatuetas do Prêmio Platino, dedicado ao cinema ibero-americano.
Lelio também produziu como "Desobediência" (2017), com Rachel Weisz e Rachel McAdams; “Gloria Bell” (2018), estrelado por Julianne Moore; e “O Prodígio” (2022), com Florence Pugh.
“Foi uma pessoa maravilhosa, que contribuiu para a cultura chilena em grandes momentos de sua história. Como família, pedimos respeito à intimidade e consideração nesses momentos difíceis”, acrescentou a família em comunicado.
Lelio trabalhou no filme "Poeta Chileno", baseado no livro do escritor Alejandro Zambra.