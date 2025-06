A- A+

LUTO Morre aos 67 anos chimpanzé Sena, o mais idoso do Brasil e morador mais antigo do Parque Dois Irmãos Da espécie Pan troglodytes, Sena viveu quase uma década a mais do que a expectativa média de vida de um chimpanzé

Morreu neste sábado (21), aos 67 anos, o chimpanzé Sena, que era o morador mais antigo do Parque Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife. Em agosto, ele completaria 68 anos.

Sena foi acolhido no Parque Dois Irmãos em 1972. Ele vivia em um circo. A informação da morte do chimpanzé foi divulgada pela administração do equipamento.

Da espécie Pan troglodytes, Sena viveu quase uma década a mais do que a expectativa média de vida de um chimpanzé.

Chimpanzés têm expectativa de vida de cerca de 40 a 50 anos. Em alguns casos excepcionais, podem chegar aos 60 anos ou mais, com registros de alguns espécimes alcançando os 70 anos.

"Chegar aos quase 68 anos, como Sena, é um marco raro e admirável, que reflete não só sua força, mas também todo o cuidado que recebeu ao longo de sua vida", disse o Parque Dois Irmãos, ao citar a longa vida de Sena, cheia de significado.

Em maio deste ano, Sena passou por um manejo clínico de alta complexidade. Na ocasião, destaca o parque, foram identificados problemas de saúde associados à sua idade avançada.

"Desde então, ele recebeu cuidados paliativos, com toda a dedicação da equipe, priorizando seu conforto e bem-estar. Hoje, compartilhamos com carinho e gratidão que Sena nos deixou", completou o Parque Dois Irmãos.

"Segue agora sua jornada na memória e no legado que construiu dentro do Parque. Seu olhar, suas expressões e sua história seguem vivos em cada pessoa que teve o privilégio de conhecê-lo e aprender com ele. Sena seguirá para sempre como parte essencial da história do Parque Dois Irmãos", finalizou o Parque Dois Irmãos, em comunicado.

Veja também