luto Morre, aos 88 anos, Dona Sevi, organizadora da tradicional Festa do Morro da Conceição, no Recife Ela estava hospitalizada desde 10 de outubro

Morreu nessa quinta-feira (2), aos 88 anos, Severina Paiva de Santana, mais conhecida como Dona Sevi, uma das organizadoras da Festa do Morro da Conceição, evento tradicional na Zona Norte do Recife, em celebração à Nossa Senhora da Conceição, que acontece anualmente, em 8 de dezembro.

"É com imenso pesar que a comunidade dos Missionários Redentoristas e Santuário e Paróquia Nossa Senhora da Conceição recebe a notícia do falecimento da nossa querida Severina Paiva de Santana, 88 anos, conhecida carinhosamente por todos como Dona Sevi", divulgou o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, por meio de nota.

Dona Sevi estava hospitalizada desde 10 de outubro. As causas da internação e da morte não foram divulgadas. Mulher de fé, ela foi presença marcante em defesa da igreja e do Morro da Conceição.



Segundo a Arquidiocese de Olinda e Recife, a religiosa cantava a "Barra do Dia", na missa das 4h no Dia de Nossa Senhora da Conceição. A santa é padroeira afetiva do Recife, e, nesse dia, é feriado municipal.

"A sua luta vai ficar para sempre na história do nosso santuário como mulher negra, periférica, trabalhadora, mãe, esposa e devota da Imaculada Conceição", destaca.

De acordo com o comunicado, o velório começou às 9h desta sexta-feira (3), no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Casa Amarela.

No local, serão celebradas duas missas, marcadas para as 11h e 15h. Em seguida, o corpo será levado para o cemitério de Casa Amarela, onde será enterrado.



Nas redes sociais, o prefeito do Recife, João Campos, lamentou a morte de Dona Sevi e disse que o próximo equipamento público a ser entregue no Morro da Conceição ganhará o nome da religiosa.

"Ainda não sei como vai ser subir o Morro da Conceição sem o carinhoso abraço de Dona Sevi no final. São tantas histórias e momentos divididos com essa guerreira, que lutava o tempo todo por sua comunidade e pela igreja. Guardarei a lembrança e cada frase que ouvi dela, com o compromisso de fazer do Morro o lugar que Dona Sevi sonhou. E em sua homenagem, a Prefeitura do Recife dará o nome de Dona Severina Paiva de Santana ao próximo equipamento público que vamos entregar no Morro da Conceição. Que Deus possa lhe receber da melhor forma e seguir nos inspirando a levar por muitos anos o seu legado", publicou Campos.

