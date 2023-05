A- A+

Luto Morre, aos 89 anos, Anamaria de Queiroz Monteiro Velório será nesta quarta-feira (24), a partir das 8h, com uma missa às 11h e cremação às 13h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista

Faleceu na tarde desta terça-feira (23), no Recife, Anamaria Azevedo de Queiroz Monteiro, aos 89 anos, devido a complicações de saúde. Ela era viúva do empresário Rômulo Monteiro. O velório será nesta quarta-feira (24), a partir das 8h, com uma missa às 11h e cremação às 13h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife.

Anamaria foi presidente do Clube Mulher do Campo durante muitos anos e também presidente da Associação das Mães Cristãs. Levou uma vida dedicada não só ao trabalho, mas também promoveu ações de cunho assistencial. Após a doença do marido, Rômulo, o sucedeu no controle dos negócios da família.

Anamaria e Rômulo, que viveram juntos por 70 anos, tiveram seis filhos: Rômulo Filho (falecido), Ana Christina, Luciana, Luiz Gustavo (falecido), Alexandra e Germana, onze netos e nove bisnetos. “Era uma tia muito estimada, muito querida, matriarca no sentido amplo da palavra, extraordinariamente importante na história da nossa família”, disse o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, que preside a Folha de Pernambuco.

O engenheiro de produção Ricardo Monteiro, neto de Anamaria, afirmou que ela foi uma avó muito especial. “Desde quando consigo recordar, os domingos sempre foram na casa dela, com a família reunida”, lembrou. Disse, ainda, ser grato por ter tido tantos dias ao lado da avó e ter aprendido com suas boas ações a ser uma pessoa melhor. “Vou admirar e recordar a boa pessoa que ela foi para sempre”, afirmou.

Rômulo, marido de Anamaria, faleceu no final de janeiro de 2021, por complicações cardíacas. Era irmão caçula do ex-ministro e empresário Armando Monteiro Filho (1925-2018) e tio do presidente do Grupo EQM, Eduardo Monteiro; do ministro da Defesa e ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro Filho, e do ex-senador Armando Monteiro Neto.

