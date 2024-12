Morre aos 89 anos Geraldo Quintão, ex-ministro de Itamar Franco e FH

A- A+

Morreu nesta sexta-feira, aos 89 anos, o advogado Geraldo Quintão. Ele foi advogado-geral da União (AGU) entre 1993 e 2000. A informação foi confirmada pela Advocacia-Geral da União.

Quintão foi indicado inicialmente por Itamar Franco e ocupou o cargo até o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Foi substituído por Gilmar Mendes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

O advogado também atuou como ministro da Defesa entre 2000 a 2003.

Em nota, o ministro da AGU, Jorge Messias, lamentou a morte e afirmou que Quintão deixou um “legado de inestimável valor, pautado na competência, ética e no comprometimento com o bem público”.

Nas redes sociais, Gilmar Mendes lamentou a morte e disse que Quitão foi um grande advogado e jurista brasileiro. "Tive a honra de trabalhar ao seu lado, quando era Secretário de Assuntos Jurídicos no governo FHC, e depois sucedê-lo como advogado-geral da União. Sua atuação pública como AGU e, posteriormente, como Ministro da Defesa sempre será lembrada. Meus sentimentos aos familiares", afirma o ministro.

Nota da AGU

"É com imenso pesar que a Advocacia-Geral da União informa o falecimento do Dr. Geraldo Magela da Cruz Quintão, que exerceu a função de Advogado-Geral da União, ocorrido na data de hoje.

O Dr. Geraldo Quintão dedicou sua trajetória à advocacia pública e ao Brasil, deixando um legado de inestimável valor, pautado na competência, ética e no comprometimento com o bem público. Durante sua atuação como Advogado-Geral da União, foi fundamental para a afirmação da AGU como uma instituição essencial na defesa do Estado e da sociedade brasileira, sempre guiado por princípios de justiça e responsabilidade.

À frente do Ministério da Defesa, deixou um legado de diálogo, equilíbrio e defesa dos valores democráticos, na busca do bem comum e da estabilidade institucional.

Seu modelo de liderança e empenho continuará a motivar as futuras gerações de advogados públicos. A AGU manifesta sua solidariedade a familiares e amigos neste momento de tristeza e agradece pela significativa contribuição do Dr. Geraldo Quintão ao fortalecimento da advocacia pública e do Estado brasileiro.

Brasília, 27 de dezembro de 2024

Ministro Jorge Messias

Advogado-Geral da União."

Veja também

Virada Recife 2025 Raphaela Santos anuncia gravação de DVD no Recife, em 2025, com participação de Safadão e Joelma