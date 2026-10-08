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Luto Morre aos 90 anos Margaret Hamilton, cientista do programa Apollo da Nasa Em comunicado, o MIT descreveu Hamilton, que foi professora na prestigiada universidade de 1959 até meados da década de 1970, como uma "pioneira da computação" e informou que ela morreu em 30 de setembro

A cientista americana Margaret Hamilton, que liderou o desenvolvimento do sistema de informática do programa lunar Apollo da Nasa, faleceu aos 90 anos, informou na quarta-feira (7) o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

Em comunicado, o MIT descreveu Hamilton, que foi professora na prestigiada universidade de 1959 até meados da década de 1970, como uma “pioneira da computação” e informou que ela morreu em 30 de setembro.

“Ela foi engenheira de software quando esse campo ainda estava na infância (...), e também liderou uma equipe no uso dessa tecnologia embrionária que desenvolveu um dos sistemas mais complexos que a humanidade havia criado até então”, comentou Olivier de Weck, professor do Programa Apollo e chefe interino do Departamento de Aeronáutica e Astronáutica do MIT.

O chefe da Nasa, Jared Isaacman, disse no X que o trabalho de Hamilton tornou possíveis “as primeiras viagens da humanidade à Lua”.

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