Morre, aos 91 anos, a renomada primatologista Jane Goodall

A primatologista britânica Jane Goodall, considerada uma pioneira no estudo dos chimpanzés, morreu aos 91 anos, informou o instituto fundado por ela e que leva seu nome nesta quarta-feira (1º).

Também Mensageira da Paz das Nações Unidas, a primatologista "faleceu devido a causas naturais", anunciou o Instituto Jane Gooodall em um comunicado. Ela estava na Califórnia para um ciclo de palestras nos Estados Unidos.

"Suas descobertas como primatologista revolucionaram a ciência e era uma ativista incansável pela proteção e restauração do nosso mundo natural", acrescentou o Instituto.

Goodall imitava os chimpanzés, se sentava com eles em árvores e compartilhava suas bananas em missões pioneiras de pesquisa na Tanzânia, no hábitat dos animais.

Foi a primeira cientista a se dar conta de que os chimpanzés usam ferramentas e têm emoções.

Goodall nasceu em Londres, em 3 de abril de 1934. Desde a infância, desenvolveu um amor precoce pelos animais, e viajou para a África pela primeira vez na década de 1950.

