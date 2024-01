A- A+

LUTO Morre aos 94 anos Sebastião Barreto Campello, fundador do Movimento Pró-Criança Sebastião sofreu infarto agudo do miocárdio, em hospital no Recife

Morreu, no sábado (20), o fundador do Movimento Pró-Criança, Sebastião de Araújo Barreto Campello. O empreendedor social tinha 94 anos e sofreu um infarto agudo do miocárdio, no final da tarde, durante internação no Real Hospital Português, no Recife.

Sebastião Barreto Campello iniciou há três décadas o Movimento Pró-Criança, entidade sem fins lucrativos que promove direitos e oportunidades para crianças em situação de vulnerabilidade na Região Metropolitana do Recife.

"Ele dedicou sua vida as causas sociais, deixando um impacto significativo. Seu legado perdurará nas vidas transformadas por sua incansável dedicação", lamentou o Pró-Criança, por meio de nota oficial.

O velório do corpo de Sebastião Barreto Campello começou às 8h deste domingo (21), no Cemitério de Santo Amaro, na área central do Recife. O enterro, marcado para 12h, será no mesmo local.

“Solidariedade é a base da nossa existência”

Sebastião B. Campelo

