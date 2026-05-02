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CHUVAS EM PERNAMBUCO

Morre bebê de 1 ano e 6 meses que estava na casa atingida por deslizamento em Dois Unidos

O Hospital da Restauração confirmou na manhã deste sábado (2) a morte de Helena Soares da Silva Barbosa, de 1 ano e 6 meses

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Chuvas atingem bairro de Dois Unidos, Recife Chuvas atingem bairro de Dois Unidos, Recife  - Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

O Hospital da Restauração confirmou na manhã deste sábado (2) a morte de Helena Soares da Silva Barbosa, de 1 ano e 6 meses, que estava na casa atingida por um deslizamento de Barreira em Dois Unidos. 

O Corpo de Bombeiros, que participou do resgate nessa sexta, retirou o bebê com vida e o levou para o hospital.

Ontem, o Prefeito do Recife, Victor Marques, confirmou as mortes de Jaqueline Soares da Silva e seu filho, Riquelme Soares da Silva, de 7 anos.

 

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Helena Soares é a terceira vítima desse local e a quinta em Pernambuco após as chuvas que atingem Pernambuco desde a sexta-feira (1º), considerando também as duas mortes em Passarinho. 
 

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