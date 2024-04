Morre bebê que havia acordado durante seu funeral

A- A+

Um recém-nascido que havia sido dado como morto no Paraguai e acordou no meio de seu funeral, morreu neste sábado (20), após ter uma parada cardiorrespiratória. Após seis dias de internação na UTI, a menina, que havia nascido no dia 12 com apenas 400 gramas, não resistiu às complicações do nascimento prematuro, na 26ª semana de gestação.

A bebê nasceu por volta do meio-dia, por meio de uma cesariana, após a mãe, uma jovem de 21 anos, apresentar problemas na gravidez, segundo o jornal colombiano El Tiempo. Pouco tempo depois do parto, a menina foi dada como morta pelos médicos, tendo sido entregue à família em seguida, juntamente com sua certidão de óbito.

Porém, no meio do funeral, o bebê balançou a cabeça e foi levado para um centro de acolhimento. Desde então, o diretor do Hospital Regional de Ciudad del Este, Federico Schrodel, foi o responsável pelo acompanhamento do bebê.

“Depois fomos ver e o coraçãozinho dela estava batendo”, disse o pai, Ignacio Medina, ao jornal local Telefuturo. Por conta desse episódio, a menina foi batizada de Milagres de Jesus.

Apesar da cena considerada um milagre pela família, o jornal local ABC Color afirmou que a menina estava “ligado a um respirador e em estado delicado", durante a semana que permaneceu internada.

Reanimação de 20 minutos

“A reanimação cardiopulmonar foi realizada durante aproximadamente 20 minutos e às 21h30 locais (01h30 GMT de sábado) ela faleceu”, disse o médico Schrodel, que acrescentou que a menina era um “recém-nascido extremamente prematuro”, que nasceu com 26 semanas de gestação e pesava 400 gramas.

Schrodel lembrou que a bebê permanecia sob cuidados intensivos, numa incubadora e entubada com respirador, desde 13 de abril, quando foi internada. Na sexta-feira, ela teria começado a apresentar uma diminuição dos batimentos cardíacos.

"Milagre de Jesus"

De acordo com El Tiempo, os familiares já haviam sofrido a perda de outro bebê do casal. Eles já estavam preparando o velório do segundo bebê, que seria realizado na região de Minga Guazú, a cerca de 20km de Ciudad del Este, capital do departamento de Alto Paraná e na fronteira com Argentina e Brasil. O pai da bebê, Ignacio Medina, contou ao canal local Telefuturo que recebeu o corpo da criança “todo roxo”.

“Fomos à casa da minha mãe e ficamos cuidando dela”, contou Medina.

Ele contou que, pouco antes de partirem para o cemitério, um de seus tios reparou que a bebê mexia a cabeça e avisou às outras pessoas que estavam no local.

Catalepsia

O diretor do Hospital Regional de Ciudad del Este, Federico Schrodel, não descartou que pudesse se tratar de um caso de catalepsia, uma condição transitória na qual o paciente apresenta incapacidade de mover membros, cabeça ou até mesmo de falar, com alguns casos levando à dúvida sobre a vida do paciente, uma vez que a respiração também fica afetada.

“Devido ao estado de prematuridade, isso pode acontecer, o paciente fica praticamente sem sinais vitais”, afirmou Schrodel, alertando que pode ocorrer um caso deste tipo em cada cinco milhões de nascimentos.

