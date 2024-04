Morre Cléo Nicéias, um dos fundadores da Asserpe, aos 76 anos

A- A+

Faleceu, nesta sexta (26), aos 76 anos, o radialista e publicitário Cléo Nicéias, um dos fundadores da Associação das Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco - Asserpe, e do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco – Sertepe. Nicéias tratava de um câncer no fígado e faleceu no Hospital Português, no Centro do Recife.

Cléo Nicéias foi diretor da Globo Recife por 17 anos e atualmente era consultor do Grupo Nordeste. Também foi presidente da Asserpe por três mandatos, de 2010 a 2019, “sendo responsável por marcas e feitos importantes, desde o fortalecimento institucional até a construção da mentalidade e formato de representação comercial junto aos veículos”, diz a nota da entidade, publicada no Instagram.

O sepultamento de Cléo Nicéias ocorre neste sábado (27), às 17h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista.





