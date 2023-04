A- A+

Lar Paulo de Tarso Morre menina de três anos vítima do incêndio no Lar Paulo de Tarso A morte ocorreu após agravamento do estado de saúde

Uma menina de 3 anos, vítima do incêndio no Lar Paulo de Tarso, no Ipsep, Zona Oeste do Recife, morreu na manhã desta terça-feira (18), no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. Outras sete permanecem internadas em três unidades de saúde da Região Metropolitana.



A morte ocorreu após "agravamento do estado de saúde", segundo informou a Secretaria Estadual de Saúde (SES), em boletim emitido às 11h desta terça-feira (18). Com isso, o incidente, que aconteceu na sexta-feira (14), deixa cinco vítimas fatais, sendo quatro crianças e uma cuidadora do espaço.



Segundo a SES, as outras cinco crianças internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do HR seguem estáveis. Três delas já apresentam melhora clínica e deixaram a ventilação mecânica, respirando espontaneamente.



Já outras duas crianças permanecem na UTI pediátrica do Hospital Brites de Albuquerque, em Olinda, com quadros de saúde estáveis, apresentando boa evolução. Elas seguem sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar.



A funcionária, que também estava internada no local, recebeu alta da unidade de saúde na noite dessa segunda-feira (17).



Além disso, outras duas crianças internadas do Hospital Maria Lucinda, na Zona Norte do Recife, saíram da UTI pediátrica e permanecem recebendo assistência médica na enfermaria da unidade de saúde.

