Morre Dávine Muniz, mulher que ficou gravemente ferida após acidente em brinquedo no Mirabilandia

Dávine Muniz Cordeiro, de 34 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (1°). Ela ficou gravemente ferida após ser arremessada de um brinquedo em movimento do Mirabilandia no dia 24 de setembro, em Olinda. A causa da morte não foi informada, mas, de acordo com a família, ela vinha sofrendo com diversas infecções decorrentes do seu quadro grave de traumatismo cranioencefálico e fraturas nos membros superiores.

Em contato breve com a Folha de Pernambuco, o primo de Dávine, Ricardo Lima, revelou que a família "vai fazer a liberação do corpo dela hoje (quinta) pela manhã e dar entrada nos trâmites do sepultamento".

