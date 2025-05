A- A+

Divaldo Franco, médium e líder espírita, morreu na noite desta terça-feira (13). Segundo o G1, ele lutava contra um câncer na bexiga desde novembro de 2024.

Após um longo período de tratamento, sua luta chegou ao fim, aos 98 anos, com uma falência múltipla dos órgãos.

Natural de Feira de Santana, na Bahia, Divaldo foi um dos maiores nomes do espiritismo no Brasil.

Seu trabalho é reconhecido internacionalmente.

Seu velório será realizado ao longo desta quarta-feira (14), no ginásio da Mansão do Caminho, fundado pelo próprio Divaldo Franco e seu amigo Nilson de Souza Pereira, em Salvador. O sepultamento está previsto para a quinta-feira (15), no Cemitério Bosque da Paz.

