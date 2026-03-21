Morre ex-diretor do FBI Robert Mueller, que investigou os laços da campanha Trump-Rússia

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Robert S. Mueller III, o diretor do FBI que transformou a principal agência de aplicação da lei dos Estados Unidos em uma força de combate ao terrorismo após os ataques de 11 de setembro de 2001 e que mais tarde se tornou conselheiro especial encarregado de investigar os laços entre a Rússia e a campanha presidencial de Donald Trump, morreu. Ele tinha 81 anos.



"Com profunda tristeza, estamos compartilhando a notícia de que Bob faleceu" na noite de sexta-feira, disse sua família em um comunicado neste sábado, 21. "Sua família pede que sua privacidade seja respeitada."

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No FBI, Mueller começou quase imediatamente a reformular a missão do bureau para atender às necessidades de aplicação da lei do século 21, iniciando seu mandato de 12 anos apenas uma semana antes dos ataques de 11 de setembro e servindo sob presidentes de ambos os partidos políticos. Ele foi nomeado pelo presidente republicano dos EUA, George W. Bush.



O evento cataclísmico mudou instantaneamente a principal prioridade do bureau de resolver crimes domésticos para prevenir o terrorismo, uma mudança que impôs um padrão quase impossivelmente difícil a Mueller e ao restante do governo federal: prevenir 99 de cada 100 planos terroristas não era bom o suficiente.



Mais tarde, ele foi conselheiro especial na investigação do Departamento de Justiça sobre se a campanha de Trump coordenou ilegalmente com a Rússia para influenciar o resultado da corrida presidencial de 2016.



Trump postou nas redes sociais sobre a morte de Mueller: "Robert Mueller acabou de morrer. Bom, estou feliz que ele esteja morto "



O presidente dos EUA acrescentou: "Ele não pode mais machucar pessoas inocentes!" No FBI, Mueller começou quase imediatamente a reformular a missão do bureau para atender às necessidades de aplicação da lei do século 21, iniciando seu mandato de 12 anos apenas uma semana antes dos ataques de 11 de setembro e servindo sob presidentes de ambos os partidos políticos. Ele foi nomeado pelo presidente republicano dos EUA, George W. Bush.O evento cataclísmico mudou instantaneamente a principal prioridade do bureau de resolver crimes domésticos para prevenir o terrorismo, uma mudança que impôs um padrão quase impossivelmente difícil a Mueller e ao restante do governo federal: prevenir 99 de cada 100 planos terroristas não era bom o suficiente.Mais tarde, ele foi conselheiro especial na investigação do Departamento de Justiça sobre se a campanha de Trump coordenou ilegalmente com a Rússia para influenciar o resultado da corrida presidencial de 2016.Trump postou nas redes sociais sobre a morte de Mueller: "Robert Mueller acabou de morrer. Bom, estou feliz que ele esteja morto "O presidente dos EUA acrescentou: "Ele não pode mais machucar pessoas inocentes!"

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