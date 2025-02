Morre Francesco Rivella, chamado de 'pai da Nutella', aos 97 anos

A- A+

O químico italiano Francesco Rivella, conhecido como "pai da Nutella", faleceu aos 97 anos na última sexta-feira, 14. A morte foi comunicada pelo perfil do Facebook do Rotary Club de Alba, instituição da qual fazia parte desde 1970.

Com atuação no mercado alimentício, Rivella trabalhou por 40 anos na Ferrero, marca que patenteou a Nutella, e participou ativamente da criação desse e outros produtos, como o Tic Tac e os chocolates Kinder.

Sua atuação foi fundamental para o desenvolvimento da fórmula e receita desses produtos, e o profissional realizava viagens ao lado de Michele Ferrero para a aquisição e pesquisa dos ingredientes que fariam parte dos produtos.



Segundo reportagem do jornal Il Messagero, Rivella teve grande importância para o desenvolvimento da marca, contribuindo tanto na análise de matérias-primas e da concorrência quanto para a idealização dos produtos. A contribuição do químico na criação do famoso creme de avelã da companhia o rendeu o cunho de "pai da Nutella".

Sua morte aconteceu exatamente dez anos após o falecimento de Michele Ferrero, que morreu no dia 14 de fevereiro de 2015.

Curiosidades sobre a história da Nutella

Antes de surgir a Nutella do jeito que conhecemos, a comercialização em larga escala de produtos alimentícios com mistura de chocolate com avelãs tem relação direta com o contexto da Segunda Guerra Mundial, mas a prática tem origens que podem ser traçadas até as Guerras Napoleônicas.



