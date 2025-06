A- A+

RIO DE JANEIRO Morre frentista ferido em explosão em posto de combustíveis na Lapa, no Centro do Rio Paulo B. dos Santos, de 61 anos, foi levado para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos

Morreu o frentista ferido na explosão de um carro no posto de gasolina e GNV da Lapa, no Centro do Rio. O veículo era abastecido no momento em que o cilindro de gás explodiu. Paulo B. dos Santos, de 61 anos, ficou ferido e estava em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar desde a madrugada do último sábado, dia do acidente. O óbito, ocorrido no domingo, foi confirmado pela direção da unidade através da Secretaria municipal de Saúde do Rio.

Na explosão, o motorista do veículo, Guaraci Ferreira R. Costa, de 64 anos, também ficou gravemente ferido, foi socorrido para o Hospital Souza Aguiar, mas morreu ainda no sábado. Ele estava próximo à mala do carro, onde fica o cilindro de gás natural veicular (GNV), no momento da explosão.

As imagens mostram o tamanho da explosão. A vítima abastecia o veículo com GNV quando aconteceu o acidente. A força da explosão fez com que o carro fosse jogado para alguns metros à frente. Parte do teto do estabelecimento caiu e a tragédia poderia ser ainda maior. Um motociclista abastecia na bomba do lado junto a outro funcionário. Segundos antes, outro carro passou bem perto do veículo que explodiu.

O frentista ferido conversava momento antes com um colega de trabalho, que foi salvo por estar atrás da bomba. Paulo dos Santos também estava do outro lado do equipamento, mas retornou e passava ao lado do veículo quando houve a explosão.

Ainda não há informações sobre as causas da explosão. Ao Globo, a Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas. O caso é investigado pela 5ª DP (Mem de Sá) para apurar as circunstâncias dos fatos.

O Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios (Sindirepa) se manifestou sobre o caso através de nota. Confira:

"O Sindirepa lamenta profundamente o trágico acidente ocorrido com um veículo abastecido a GNV, que resultou em vítimas fatais e feridos na cidade do Rio de Janeiro. Manifestamos nossa solidariedade às famílias das vítimas, reafirmando nosso compromisso com a segurança e a legalidade no setor automotivo."

"É importante destacar que esse episódio, embora grave, não representa a realidade do GNV no Brasil. O Gás Natural Veicular é uma fonte de energia segura, sustentável e responsável por sustentar milhões de famílias em todo o país. Quando instalado e utilizado dentro das normas técnicas e legais, o GNV oferece total confiabilidade."

Veja também