Morre guarda de trânsito espancado a pauladas por adolescente em Ipojuca

Morreu o guarda de trânsito Carlos Henrique de Medeiros Alves, de 45 anos, que havia sido espancado a pauladas por um adolescente de 17 anos em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na última quarta-feira (2).

Ele estava internado desde o dia da agressão no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife. A informação da morte foi confirmada pela Prefeitura de Ipojuca, que emitiu nota de pesar afirmando ter recebido a notícia com muita tristeza.

"Muito querido pelos colegas e superiores, com uma conduta apontada como exemplar junto à corporação. Neste momento de profunda dor, a PMI [Prefeitura Municipal de Ipojuca] se solidariza com a família de Carlos Henrique, a qual se prontifica a garantir todo o apoio necessário", afirmou a gestão municipal, por meio do comunicado.

O guarda municipal atuava na corporação havia 14 anos. A prefeitura decretou luto oficial de três dias por conta dos "relevantes serviços prestados ao município" por Carlos Henrique.

O adolescente que agrediu o guarda municipal foi apreendido pela Polícia Civil de Pernambuco no mesmo dia do crime. Até o momento, não se sabe a motivação das agressões.

O crime aconteceu na quarta, em um posto localizado às margens da BR-101. O guarda estava de folga.

Vídeo que circulou nas redes sociais mostra as cenas da agressão. O adolescente usou um barrote para agredir o homem.

