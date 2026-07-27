A- A+

LUTO Morre Gunther von Hagens, o polêmico anatomista alemão que exibia cadáveres Apelidado de "Doutor Morte", Von Hagens inventou um método de conservação de tecidos humanos conhecido como plastinação, que consiste em extrair a água e a gordura dos tecidos e substituí-las por silicone ou resina epóxi

O polêmico anatomista alemão Gunther von Hagens, conhecido por suas exposições de cadáveres humanos, morreu, informou sua equipe nesta segunda-feira (27), que acrescentou que o corpo será "plastinado", em referência à técnica de conservação que ele próprio desenvolveu.

"Com profunda tristeza, sua família e o Instituto de Plastinação anunciam o falecimento do doutor Gunther von Hagens, inventor da plastinação e criador das exposições Body Worlds, ocorrido em 24 de julho de 2026, aos 81 anos", afirmou a organização em um comunicado.

Apelidado de "Doutor Morte", Von Hagens inventou um método de conservação de tecidos humanos conhecido como plastinação, que consiste em extrair a água e a gordura dos tecidos e substituí-las por silicone ou resina epóxi.

Posteriormente, ele expunha corpos humanos — e de animais — em diferentes posturas, o que tornava possível observar músculos, esqueletos e órgãos. Essas exposições, apresentadas em vários países, despertaram polêmicas e, em algumas ocasiões, autoridades tentaram proibi-las.

"Gunther von Hagens havia manifestado o desejo de que seu próprio corpo fosse plastinado após sua morte. Sua família anunciou que respeitará e cumprirá essa vontade", diz o comunicado.

Sua equipe ressaltou que suas exposições contribuíram para "tornar a anatomia acessível ao grande público", fomentando "a reflexão sobre saúde, doença, estilos de vida e mortalidade".

Apelidado de "Doutor Morte", Von Hagens inventou um método de conservação de tecidos humanos conhecido como plastinação - Foto: Johannes Eisele / AFP

Também o descreveu como "um pioneiro, um pesquisador, um inventor" e um "pensador iconoclasta e por vezes controverso".

A exposição permanente que ele inaugurou em Berlim em 2015 enfrentou forte oposição das autoridades locais, que levaram o caso aos tribunais por considerarem que violava a legislação. No entanto, a Justiça acabou dando razão aos seus organizadores.

Em Moscou, autoridades abriram temporariamente uma investigação em 2021 ao entenderem que a exposição poderia infringir as "normas morais" e a legislação russa.

Von Hagens, falecido após uma "longa e grave doença", segundo sua equipe, cresceu na antiga Alemanha Oriental. Foi preso por tentar fugir do regime comunista, embora mais tarde tenha conseguido se mudar para a Alemanha Ocidental.

Segundo o comunicado que anunciou sua morte, o médico desenvolveu a técnica de plastinação em 1977 na Universidade de Heidelberg.

As exposições Body Worlds (Körperwelten, em alemão) já foram visitadas por mais de 58 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a mesma fonte.

Veja também