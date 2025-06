A- A+

SÃO PAULO Morre homem que ateou fogo no próprio corpo dentro da estação de Metrô Imagens que circulam na internet mostram o idoso andando pela estação com seu corpo tomado por uma intensa labareda

O idoso de 74 anos que ateou fogo no próprio corpo dentro da estação São Bento da Linha 1-Azul, do Metrô, no centro de São Paulo, na sexta-feira (30) não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital no mesmo dia. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Hospital São Paulo.

De acordo com o hospital, ele veio a óbito às 20h da sexta-feira por conta das "graves queimaduras" que sofreu em todo o corpo. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o homem em pé tomado por uma intensa labareda, próximo à área comercial da estação São Bento. Passageiros passavam perto e demonstravam aflição com a cena.

Seguranças do Metrô agiram de forma rápida para apagar as chamas usando extintores de incêndio e conseguiram socorrê-lo com vida ao pronto-socorro do Hospital São Paulo. De acordo com a companhia, ele demonstrava estar bastante alterado e confuso.

O caso foi registrado como autolesão na Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom), na estação Barra Funda, que requisitou perícia para o local.



Veja também