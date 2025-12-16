A- A+

CRIME Morre homem que trocou tiros com a polícia em Santo Amaro, Centro do Recife Segundo testemunhas, supeito teria trocado tiros com oficiais após receber um mandado de busca e apreensão

O homem que atirou contra policiais, nesta terça-feira (16), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife morreu após ser baleado pelos agentes. Ele chegou a ser levado para o Hospital da Restauração, mas chegou ao local sem vida.



“O Hospital da Restauração (HR) informa que o paciente deu entrada sem vida, na Emergência Geral, na tarde desta terça-feira (16/12)”, informou o HR em nota.

Após o ocorrido, ele foi retirado da casa sobre uma maca e levado para uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda de acordo com informações extraoficiais, ele teria sido levado ferido para o Hospital da Restauração.

A ocorrência teve início no fim da manhã, após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Depois de algumas horas de negociação, os policiais invadiram a residência por volta das 14h e o rapaz foi detido.

Segundo apuração da Folha de Pernambuco, o homem se chama Fernando Ribeiro da Costa. Ele é advogado, mas estaria com a carteira da OAB suspensa. Aos 55 anos, o rapaz seria acusado de violência doméstica.

O homem foi retirado da casa sobre uma maca e levado para uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“A equipe atuou, dentro do protocolo de urgência e emergência, realizando procedimentos de reanimação e controle de hemorragias. Infelizmente, apesar de todos os esforços por parte dos socorristas, o paciente não resistiu e veio a óbito durante a transferência para o Hospital da Restauração”, relatou o Samu.

A casa onde foi realizada a ocorrência fica localizada na Rua Tamoios. Durante a operação, a Polícia Militar de Pernambuco isolou a área, e contou com o apoio do Samu e do Corpo de Bombeiros.

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também