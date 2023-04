A- A+

Recife Morre idosa que teve 98% do corpo queimado em explosão de botijão de gás nos Torrões Acidente ocorreu na manhã da quinta (27), na comunidade de Roda de Fogo, zona oeste do Recife

Após ter 98% do seu corpo queimado pela explosão de um botijão de gás, no bairro dos Torrões, zona oeste do Recife, a idosa Maria Isaura Paulino, de 63 anos, morreu na noite de sexta-feira (28). A informação foi divulgada pelo Hospital da Restauração - onde ela estava internada - neste sábado (29).

O acidente ocorreu na manhã da quinta (27), na comunidade de Roda de Fogo, nos Torrões. Além de Maria Isaura, outras duas pessoas foram atingidas pela explosão.

Rosivane Maria da Conceição, de 42 anos, sofreu queimaduras em 20% do corpo e permanece internada no HR. Seu quadro de saúde é estável, segundo informou a unidade de saúde. Já Marilene Pereira da Silva, de 48 anos, teve ferimentos nos dois pés e teve alta no mesmo dia do acidente.

Veja também

chuvas Bahia tem 27 municípios atingidos pelas chuvas