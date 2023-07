Morre idoso colonizado pelo superfungo Candida auris em Pernambuco

A- A+

Um idoso de 77 anos morreu no Hospital do Tricentenário, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Ele estava colonizado pelo superfungo Candida auris. A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) ressalta que a morte não foi relacionada ao fungo.

A morte, terceira do ano no Estado de pessoas que estavam colonizadas pelo C. auris, aconteceu na tarde de terça-feira (18) e foi divulgada nesta quarta-feira (19) pela SES-PE.

"Internado primariamente com infecção de repetição - no trato urinário -, em enfermaria masculina, seu quadro foi agravado após um longo período de internamento, tendo como resultado o óbito, apesar dos esforços da equipe multidisciplinar do HTRI", disse a SES-PE.

"A SES-PE salienta que Pernambuco não registrou nenhuma morte, até o momento, causada por Candida auris", completa a pasta estadual.

Essa foi a segunda morte de paciente colonizado pelo C. auris que estava internado no Tricentenário. A anterior foi confirmada em 5 de julho. A vítima foi um homem de 69 anos que deu entrada na unidade com uma infecção urinária. Segundo a secretaria, ele faleceu por causa de comorbidades pré-existentes.

Além dos dois homens que morreram no Tricentenário, outro paciente, de 63, veio a óbito após ter sido diagnosticado no Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Até esta quarta-feira, o Estado notificou 11 casos do superfungo.

