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OLINDA Morre idoso resgatado por bombeiros em desabamento em Olinda; vítima usava ponto como abrigo Óbito da vítima, identificada como José Galdino da Silva, 72 anos, foi confirmado nesta sexta (17) pelo Hospital da Restauração (HR)

O idoso que foi resgatado por bombeiros após o desabamento de um imóvel de três andares em Olinda na madrugada de quinta-feira (16) morreu horas após o incidente.



O óbito da vítima, identificada como José Galdino da Silva, 72 anos, foi confirmado nesta sexta (17) pelo Hospital da Restauração (HR), localizado no bairro do Derby, Centro do Recife, onde o homem foi internado.



Conforme apurou a reportagem da Folha de Pernambuco, o idoso prestava serviços de forma autônoma no terreno, como capinagem, plantio, poda de árvores, entre outros. Por esses motivos, ele passou a morar no imóvel de forma irregular, mesmo após ser informado da interdição pelo proprietário do local.

Procurada, a prefeitura de Olinda lamentou o falecimento e disse que se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor.



"A gestão municipal informa que disponibilizou auxílio-funeral aos familiares e aguarda retorno quanto à aceitação do suporte oferecido", completou.



Na nota original, a prefeitura também informou que o idoso havia sofrido "escoriações leves" após o desabamento e foi encaminhado ao hospital. Questionada sobre isso, a gestão esclareceu que repassou a informação porque esse estado de saúde foi apontado em um primeiro laudo, que depois foi atualizado.

Casa desaba e deixa idoso ferido em Olinda. - Foto: CBMPE/Divulgação

Idoso utilizava local como abrigo

Segundo a prefeitura de Olinda, o idoso utilizava o local como abrigo. Ele foi soterrado por escombros e resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE) por volta das 3h10.



Em nota enviada no dia do desabamento, a gestão informou que "o imóvel em questão estava interditado pela Defesa Civil, com o laudo tendo sido devidamente emitido e entregue ao proprietário".

A prefeitura afirmou ainda que o proprietário foi notificado e "havia assumido o compromisso de demolir a residência para a construção de uma nova edificação de acordo com as normas legais da engenharia civil". A residência também possuía sinalização de interdição.

Desabamento ocorreu de madrugada, deixando um idoso de 72 anos ferido. - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Em meio a um novo caso de desabamento na cidade, a prefeitura destacou que atua junto ao Poder Judiciário "para que proprietários de imóveis com risco estrutural realizem, com a maior brevidade possível, as demolições necessárias, prevenindo ocorrências semelhantes".



"A administração destaca ainda que o município dispõe de uma rede de acolhimento para pessoas em situação de rua, com estrutura de atendimento e proteção, buscando evitar a ocupação de imóveis interditados", finalizou.

Confira a nota na íntegra da prefeitura de Olinda:

A Prefeitura de Olinda lamenta profundamente o falecimento do Sr. José Galdino da Silva e se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor.

A gestão municipal informa que disponibilizou auxílio-funeral aos familiares e aguarda retorno quanto à aceitação do suporte oferecido.

O órgão reforça que vem atuando de forma firme junto ao Poder Judiciário para que proprietários de imóveis com risco estrutural realizem, com a maior brevidade possível, as demolições necessárias, prevenindo ocorrências semelhantes.

A administração destaca ainda que o município dispõe de uma rede de acolhimento para pessoas em situação de rua, com estrutura de atendimento e proteção, buscando evitar a ocupação de imóveis interditados.

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