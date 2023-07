Morre Itamar Serpa Fernandes, fundador da Embelleze, aos 82 anos

A- A+

O empresário e fundador da Embelleze, Itamar Serpa Fernandes, morreu na noite desta terça-feira, aos 82 anos. Serpa também foi vereador de Nova Iguaçu no período de 1989 a 1994 e deputado federal do Rio entre 1995 e 2007. Sua morte foi confirmada pelas suas redes sociais e da Embelleze, sem menção à causa.

“Exemplo em tudo o que fez, foi um grande pai, amigo e empresário. Tinha como missão principal transformar vidas”, diz trecho do anuncio publicado no Instagram da Embelleze.

Itamar nasceu em Vitória, no Espírito Santo, e, antes de construir a empresa de beleza, foi cobrador de ônibus, office boy e chegou a dar aulas. O empresário trabalhou também na multinacional Bayer e foi aprovado no vestibular para estudar química.

A fundação da Embelleze aconteceu quando Serpa estava no último período da faculdade, no dia 8 de março de 1969. A data da fundação foi lembrada por Serpa em entrevista à Forbes como uma grata coincidência, já que é o mesmo dia escolhido para celebrar as mulheres, público-alvo da empresa.

Serpa gostava de sempre destacar o foco da marca nas mulheres e em como os produtos da Embelleze contemplam a diversidade da beleza brasileira.

Em 1977, a empresa lançou as linhas Natucor, Novex e Maxton. Já em 1990, ganhou uma revista chamada de Embelleze. Em conversa com a Forbes, Serpa contou que esse foi o motivo de rebatizar o nome da empresa. “O nome da revista ficou tão forte que decidi rebatizar a empresa.”

Com a consolidação da marca no Brasil, o empresário levou a companhia para mais de 50 países e criou, em 1998, o Instituto Embelleze, que oferece cursos de manicure, cabeleireiro e barbeiro. O instituto já formou mais de dois milhões de profissionais.

O empresário deixa quatro filhos. Além da empresa e de familiares, artistas como a atriz Tatá Werneck, que era embaixadora da marca Maxton, e a empresária Monique Elias, que foi casada com Itamar por 12 anos, lamentaram sua morte nas redes sociais.

