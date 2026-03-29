A- A+

LUTO Morre jornalista Tereza Rozowykwiat, aos 74 anos, no Recife; sepultamento será neste domingo (29) Profissional teve trajetória marcada pelo jornalismo político e atuação destacada no Diario de Pernambuco

A jornalista Tereza Rozowykwiat faleceu, na manhã deste sábado (28), aos 74 anos, após enfrentar um câncer. Ela construiu parte significativa de sua carreira no Diario de Pernambuco, onde atuou por 27 anos como repórter e editora na cobertura política, além de ocupar funções editoriais nas áreas de Brasil e Mundo.

Segundo informações da família, Tereza passou mal em casa e foi levada com vida ao Hospital Unimed pelo filho, André Rozowykwiat. Apesar de ter resistido a uma primeira parada cardíaca, não conseguiu se recuperar após um segundo episódio.

A jornalista tratava um câncer que atingia a pleura, membrana que envolve os pulmões, e havia iniciado recentemente uma nova etapa do tratamento.

O velório de Tereza será a partir das 14h deste domingo (29), na capela do cemitério de Santo Amaro, centro do Recife, e o sepultamento será às 16h.

Trajetória

Graduada em Jornalismo e com pós-graduação em Sociologia, Tereza construiu uma carreira reconhecida pela precisão na apuração, compromisso ético e qualidade de escrita. Ao longo de décadas, acompanhou acontecimentos centrais da política pernambucana, consolidando-se como uma referência entre profissionais de sua geração.

Em 1986, foi designada para cobrir a campanha de Miguel Arraes ao governo estadual. Após mais de dez anos dedicada à cobertura de sua gestão, transformou essa experiência em um livro sobre a trajetória política do líder.

Além dessa publicação, destacou-se também como pesquisadora ao organizar a obra “Meus queridos amigos: As crônicas de Dom Helder Câmara”, reunindo 200 textos dentre os mais de dois mil produzidos e apresentados por Dom Helder Câmara em um programa radiofônico exibido entre 1974 e 1983, na Rádio Olinda.

Sua atuação ultrapassou as redações, deixando contribuição relevante para o registro da história política e social de Pernambuco.

Veja também