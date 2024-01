A- A+

Recife Morre jovem de 18 anos que se afogou na praia de Boa Viagem após entrar no mar para salvar namorada Óbito foi confirmado pelo Samu, que chegou a socorrer a vítima para uma unidade hospitalar

Morreu durante atendimento médico o jovem de 18 anos que se afogou no início da tarde desta segunda-feira (8), nas proximidades do posto 7, na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

O óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou a socorrer a vítima para uma unidade hospitalar.

Segundo informações colhidas no local do acidente, a vítima teria entrado no mar para salvar a namorada, de 16 anos, que estaria se afogando, mas acabou engolindo muita água e também se afogou.

Ambos foram retirados do mar. O jovem teve parada cardiopulmonar e foi atendido por equipes de salvamento do Corpo de Bombeiros, que tentaram reanimá-lo.

O Samu foi acionado às 12h45 e encaminhou o jovem para um hospital, mas ele não resistiu e morreu durante atendimento.

A namorada dele, que também foi resgatada do mar, se encontra consciente e orientada, segundo informou o Corpo de Bombeiros.

