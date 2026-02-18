A- A+

Luto Morre Leila Shahid, ex-representante palestina na UE e na França Diplomata, de 76 anos, que vinha sofrendo de uma grave doença há vários anos, cometeu suicídio em sua casa em Lecques (Gard)

A diplomata Leila Shahid, ex-representante palestina na União Europeia e na França, morreu nesta quarta-feira (18), confirmou sua irmã Zeina à AFP, corroborando uma reportagem do jornal Le Monde.

"Sim, ela morreu hoje", disse Zeina, sem especificar as circunstâncias da morte.

Segundo o Le Monde, Shahid, de 76 anos, que vinha sofrendo de uma grave doença há vários anos, cometeu suicídio em sua casa em Lecques (Gard), no sul da França.

Shahid atuou como delegada-geral da Autoridade Palestina na França de 1994 a 2005, antes de ocupar o mesmo cargo em Bruxelas na década seguinte.

A atual embaixadora da Palestina na França, Hala Abu Hasira, prestou homenagem a "uma embaixadora icônica" na rede X, lamentando "uma imensa perda para a Palestina e para o mundo que acredita na justiça".

Nascida no Líbano em 1949, Leila Shahid foi a primeira mulher a representar no exterior a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), então liderada por Yasser Arafat.

Ela iniciou sua carreira na Irlanda em 1989 e, no ano seguinte, acumulou essa função com a de representante nos Países Baixos, onde se estabeleceu.

Foi uma das primeiras palestinas a estabelecer contato com israelenses favoráveis à paz.

Shahid concluiu o ensino médio no Líbano e posteriormente obteve um diploma em Antropologia pela Universidade Americana de Beirute. Ela foi casada com um escritor marroquino.

