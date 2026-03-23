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Morre Leonid Radvinsky, bilionário dono do OnlyFans

Empresário também era controlador da Fenix International

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Leonid Radvinsky morreu nesta segunda-feira (23), após uma longa batalha contra o câncerLeonid Radvinsky morreu nesta segunda-feira (23), após uma longa batalha contra o câncer - Foto: X/Reprodução

O empresário Leonid Radvinsky, proprietário da plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, morreu aos 43 anos em decorrência de um câncer. A informação foi confirmada pela empresa em comunicado divulgado nesta segunda-feira (23).

"Estamos profundamente tristes em anunciar a morte de Leo Radvinsky. Leo faleceu pacificamente após uma longa batalha contra o câncer", afirmou um porta-voz da companhia, acrescentando que a família pediu privacidade neste momento.

Radvinsky era um empresário ucraniano-americano e adquiriu, em 2018, a Fenix International Limited, empresa-mãe do OnlyFans. Desde então, atuava como diretor e acionista majoritário da plataforma, que ganhou projeção global ao permitir que criadores de conteúdo monetizassem diretamente suas produções, especialmente no segmento adulto.

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Sob sua liderança, o OnlyFans registrou crescimento acelerado e se consolidou como uma das principais plataformas de assinatura do mundo, atraindo milhões de usuários e criadores. A empresa não divulgou detalhes sobre cerimônias ou sucessão na liderança.

O site ganhou projeção mundial sobretudo durante a pandemia, impulsionado pela popularização do modelo de assinaturas e pela hospedagem de material vetado ou restringido em outras redes. Antes de morrer, Radvinsky negociava a venda de uma participação do OnlyFans, em conversas ainda iniciais, segundo a Bloomberg.

Em agosto do ano passado, a plataforma informou ter pago ao empresário US$ 701 milhões em dividendos relativos a 2024, o equivalente a mais de US$ 1,9 milhão por dia. A Forbes estimava, nesta segunda-feira, sua fortuna em cerca de US$ 4,7 bilhões.

Fortuna construída com modelo de assinaturas
A morte de Leonid Radvinsky, aos 43 anos, abre uma disputa potencial sobre uma das maiores fortunas recentes do setor digital. Dono do OnlyFans e controlador da Fenix International, o empresário ucraniano-americano deixou um patrimônio estimado em US$ 4,7 bilhões (cerca de R$ 23 bilhões), segundo a Forbes.

Discreto e avesso à exposição pública, Radvinsky morreu nesta segunda-feira (23), após uma longa batalha contra o câncer, conforme comunicado da empresa. A família pediu privacidade, e até o momento não há informações detalhadas sobre a divisão da herança.

Radvinsky assumiu o controle do OnlyFans em 2018, dois anos após a fundação da plataforma, e foi o responsável por transformar o site em um fenômeno global. O modelo, baseado na monetização direta entre criadores e assinantes, ganhou escala durante a pandemia e consolidou o negócio como um dos mais lucrativos da economia digital.

Os números ajudam a dimensionar o patrimônio que agora entra em discussão:

Antes de morrer, o empresário negociava a venda de uma participação no OnlyFans, em conversas ainda iniciais, segundo a Bloomberg. A ausência de um herdeiro público ou plano sucessório claro levanta dúvidas sobre o controle da empresa e o destino de sua fortuna.

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