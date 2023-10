Morre maior assassino em série da Colômbia

Luis Garavito, o maior assassino em série da Colômbia, onde agrediu sexualmente, torturou e matou pelo menos 170 crianças, morreu nesta quinta-feira (12), enquanto cumpria pena, anunciou a autoridade prisional.

Conhecido também como "A Besta" ou "O Monstro de Génova" (sua cidade natal), Garavito faleceu aos 66 anos em uma clínica em Valledupar (norte) devido a "múltiplas condições de saúde", informou o Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário (Inpec) a jornalistas.

Ele estava cumprindo uma pena de 40 anos de prisão desde 1999 e havia sido diagnosticado com câncer no olho e leucemia.

Inicialmente, sua sentença foi de mais de 800 anos, mas a pena máxima na Colômbia é de quatro décadas.

A justiça o considerou culpado pelo abuso sexual e assassinato de pelo menos 170 menores de idade desde 1980 até sua prisão.

Crônicas jornalísticas e registros das autoridades descrevem seu modus operandi de extrema crueldade para enganar as crianças e depois matá-las em áreas isoladas.

A algumas das vítimas, na maioria meninos, ele cortava os órgãos genitais depois de mortos e os inseria em suas bocas.

Garavito também confessou ter cometido crimes no Equador e na Venezuela. Em 2014, a justiça equatoriana pediu sua extradição, mas a Colômbia respondeu que ele deveria cumprir primeiro a pena em seu país.

Em sua ausência, o Equador o condenou à revelia a 22 anos de prisão.

Segundo sua própria confissão, Garavito se passava por mendigo, monge ou vendedor para convencer as crianças a acompanhá-lo. Ele oferecia dinheiro e presentes.

Quando as autoridades o capturaram em 1999 em uma área rural de Villavicencio (sul), ele acabara de tentar sequestrar um menino.

Da prisão, ele detalhava com cinismo seu histórico criminoso e afirmou ter se convertido ao cristianismo.

"Eu já me perdoei (...) O que está feito, está feito. E eu, por que vou me martirizar?", disse ele em 2004, ao canal RCN.

Nas últimas fotos conhecidas dele, ele aparecia debilitado e com uma ferida no olho esquerdo.