Morre mulher colonizada pelo superfungo Candida auris em Pernambuco

A- A+

Leia também

• No Recife, Procon-PE identifica medicamentos genéricos com variação de mais de 500% no preço

• Homem que matou PMs em Camaragibe não era CAC, aponta a chefe da Polícia Civil de Pernambuco

• Trabalhador morre após ter perna decepada em máquina de moer ração em fábrica de Carpina

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou mais uma morte de paciente colonizada por superfungo Candida auris em Pernambuco.



A notificação foi última terça-feira (19), de uma paciente do sexo feminino, de 49 anos, que estava internada no Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e que morreu no último dia 2 de setembro, devido a complicações relacionadas às doenças de base (neurológica).

Segundo a SES, este é o 13º caso confirmado de colonização para doença em Pernambuco. Ainda de acordo com a pasta, a unidade, com apoio técnico da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), está realizando o monitoramento de quatro pacientes que tiveram contato com o caso confirmado no HC. Nenhum atendimento precisou ser interrompido na unidade e os pacientes que tiveram contato com o caso confirmado estão em isolamento.

A Secretaria de Saúde do Estado informa que do total de confirmações, sete pacientes receberam alta hospitalar, dois permanecem internados no Hospital do Tricentenário, em Olinda. Quatro pacientes morreram.

Sobre as mortes, a SES ressalta que o Estado não registrou óbito, até o momento, causada por Candida auris. E ainda que continua fortalecendo as medidas de prevenção nos hospitais, por meio da Apevisa. Lembrando que no último mês de maio foi criado um comitê técnico, formado por especialistas, que tem como ação a identificação, a prevenção e o controle de infecções por Candida auris em serviços de saúde de Pernambuco.

Veja também

síndrome Mariana Belém: entenda a síndrome de Cushing que fez a filha de Fafá de Belém engordar mais de 30 kg