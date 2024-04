A- A+

Luto Morre Maria Feliciana, mulher conhecida como uma das mais altas do mundo em concurso do Chacrinha Personalidade conhecida em Sergipe, Maria Feliciana conquistou o título de 'Rainha da Altura' na década de 1960 no programa Hora da Buzina

A sergipana Maria Feliciana dos Santos, de 77 anos, morreu no último sábado (27), em Aracaju. Ela foi considerada uma das mulheres mais altas do mundo, com 2,25 metros, em um concurso do apresentador Chacrinha.

Personalidade conhecida em Sergipe, Maria Feliciana conquistou o título de ‘Rainha da Altura’ na década de 1960 no programa Hora da Buzina.

Ela estava internada em um hospital particular de Aracaju desde a última segunda-feira (22), segundo informações de familiares. Ela foi diagnosticada com pneumonia e faleceu em decorrência de complicações cardíacas.

A sergipana recebeu várias homenagens durante a sua vida. Entre elas, ganhou, em maio de 2022, uma estátua de bronze no Museu da Gente Sergipana.





Veja também

Tragédia Corpo é encontrado na praia de Boa Viagem, no Recife, com marcas de mordidas de animais marinhos