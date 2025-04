A- A+

RECIFE Morre menina de 4 anos atingida por bala perdida na cabeça, em Água Fria, Zona Norte do Recife Criança havia dado entrada no Hospital da Restauração, no centro do Recife

Após ser atingida com um tiro na cabeça e dar entrada no Hospital da Restauração (HR), no Derby, região central do Recife, a pequena Hellen Santos de Souza, 4, não resistiu e morreu.

O óbito foi registrado na noite desse último domingo (13), em que a menina completou 4 anos. A informação foi confirmada pela própria unidade de saúde.

Relembre o caso

Hellen foi baleada enquanto estava no colo da mãe, no momento em que acontecia um tiroteio, na Rua Córrego do Deodato, em Água Fria, Zona Norte do Recife, às 20h do último sábado (12). Ela ainda chegou a ser socorrida por agentes da Polícia Militar de Pernambuco. Pouco antes, a menina e a mãe preparavam as lembrancinhas da festa de aniversário de Hellen, que aconteceria ontem.



Segundo o G1, o tiroteio teria sido provocado por quatro homens armados em busca de um rival.

Velório e enterro

Ainda não há informações sobre velório e enterro de Hellen Santos de Souza.

Comoção nas redes sociais

No Instagram, diversas pessoas lamentaram a perda da menina. A mãe, Elaine Santos, recebeu apoio dos internautas próximos e até mesmo de quem não conhecia a família.

O que diz a PCPE?

Procurada pela reportagem, que questionou sobre novidades nas investigações, a Polícia Civil de Pernambuco ainda não emitiu retorno sobre o assunto.

