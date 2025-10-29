A- A+

Luto Morre Monsenhor Lino, um dos sacerdotes mais antigos da Arquidiocese de Olinda e Recife, aos 79 anos Por décadas, o monsenhor foi pároco de Bairro Novo, em Olinda

Morreu, na noite dessa terça-feira (28), o Monsenhor Lino Rodrigues Duarte, aos 79 anos. A informação foi confirmada pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, durante o encerramento de uma missa de ordenação diaconal na Catedral da Sé.

Um dos sacerdotes mais antigos da Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), o Monsenhor Lino fundou a Paróquia São Francisco, no bairro de Rio Doce, em Olinda.

Por décadas, o religioso foi pároco da Igreja de Nossa Senhora de Fátima de Bairro Novo, também em Olinda. Ele ainda foi vigário geral da Arquidiocese de Olinda e Recife durante a gestão do agora bispo emérito Dom Fernando Saburido.

A AOR se manifestou sobre o falecimento de Monsenhor Lino Duarte e divulgou uma programação sobre o velório, que será realizado em Altinho, no Agreste do estado, nesta quinta-feira (29).

Antes, serão celebradas missas em homenagem ao legado do sacerdote nesta quarta-feira (29).

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do Monsenhor Lino Rodrigues Duarte, ocorrido na noite desta terça-feira, 28 de outubro. Unidos na fé e na esperança da ressurreição, elevemos a Deus nossas orações e preces pelo seu descanso eterno e pelo consolo de seus familiares, amigos e fiéis que com ele conviveram", afirmou a Arquidiocese.







A Paróquia de São Francisco de Assis também publicou uma nota de pesar em seu perfil no Instagram.

"É com pesar que comunicamos a páscoa definitiva do Pe. Lino Duarte. Após período de enfermidade chega ao fim a vida terrena daquele que por décadas foi pastor da paróquia de Nossa senhora de Fátima, em bairro novo. E fundador da Paróquia de são Francisco de Rio Doce. Rezemos pelo descanso eterno deste nosso irmão."

Atualmente, o Monsenhor atuava como vigário paroquial da Igreja Nossa Senhora de Fátima, que também o homenageou nas redes sociais.



"Padre Lino foi aquele que zelou por nossa Paróquia com muito amor, dedicação e, acima de tudo, fé", disse a paróquia em publicação.



Nascido no dia 23 de setembro de 1946, o sacerdote completou 79 anos há pouco mais de um mês, com mais de meio século dedicado à Igreja Católica. Para a comunidade, ele deixa o legado de dedicação pastoral e compromisso com obras sociais, especialmente com os mais necessitados.



Confira a programação do velório do Monsenhor Lino Duarte:

Dia 29/10 (Quarta-feira)

7h - Missa exequial na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Madalena

10h - Chegada do corpo na capela do Colégio Imaculado Coração de Maria. Bairro Novo, Olinda

12h e 15h - Missas na capela do Colégio Imaculado Coração de Maria. Bairro Novo, Olinda.

19h30 - Missa exequial na quadra do Colégio Imaculado Coração de Maria presidida por Dom Paulo Jackson, Arcebispo Metropolitano.

22h - Saída do corpo para residência da família em Altinho

Dia 30/10 (Quinta-feira)

Durante a madrugada, velório na residência da família em Altinho

8h - Início do velório na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó - Altinho

15h - Missa exequial seguida do sepultamento

