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RMR Morre motorista de carro que colidiu com trem do Metrô do Recife em Jaboatão Segundo a PM, o condutor não resistiu aos ferimentos e faleceu

Morreu o motorista de um carro que colidiu com um trem do Metrô do Recife na tarde deste sábado (10), no bairro de Jardim Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR).

A confirmação do óbito foi feita pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). Segundo a corporação, "o condutor do veículo foi socorrido para uma UPA, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde". O motorista não foi identificado.

Segundo a polícia, passageira do veículo, uma mulher de 49 anos que recebeu atendimento no local do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), foi encaminhada ao Hospital Dom Hélder. Não há confirmação sobre seu estado de saúde.

Ainda não há uma confirmação oficial sobre como o sinistro aconteceu. Em vídeos compartilhados com a reportagem, é possível ver o carro bastante danificado e parado sobre os trilhos contra o trem.

Em nota enviada à reportagem, os bombeiros destacaram que "não houve registro de feridos entre os passageiros do trem". Na ocorrência, a corporação atuou com quatro viaturas, sendo duas de moto-resgate, uma de resgate e uma de comando operacional.

A Folha de Pernambuco também procurou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que informou que estava apurando o caso para poder emitir um posicionamento oficial.

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