Morre motorista que ficou preso às ferragens após colisão com ônibus em Olinda

O motorista de aplicativo que se envolveu, na madrugada desta segunda (18), em uma colisão com um ônibus no bairro de Casa Caiada, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O trabalhador, que não teve nome divulgado, estava internado em estado grave no Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central da capital pernambucana, e veio a óbito no final da manhã.

Não há informações sobre o estado de saúde do passageiro que estava no banco de trás e foi levado para o Hospital Esperança, localizado no mesmo bairro do acidente, na cidade de Olinda.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu pouco antes das 4h30 da manhã, quando o órgão foi acionado. Para resgatar o homem, que ficou preso às ferragens do veículo, o teto precisou ser removido pela corporação.

Segundo o Hospital da Restauração, ele chegou à unidade por volta das 6h, já intubado e em estado grave, e uma equipe multiprofissional tentou estabilizar o paciente. O quadro, no entanto, não evoluiu bem, e ele faleceu poucas horas depois.

Já o motorista do ônibus, que fazia a primeira viagem do dia da linha Rio Doce/CDU e estava sozinho, não teve lesões graves, mas conforme o Grande Recife Consórcio de Transporte, foi atendido pelo Samu no local devido a uma alteração da pressão arterial.

O Instituto de Criminalística (IC) informou que o impacto foi tão forte que fez com que o ônibus entrasse numa rua que não fazia parte do percurso dele e que os vestígios encontrados na via indicam que um dos veículos invadiu a contramão e um deles trafegava em alta velocidade.

A Mobibrasil, empresa responsável pelo ônibus, alega que pelas apurações iniciais, foi o carro de passeio que seguia em alta velocidade pela contramão, onde se chocou com o ônibus.

