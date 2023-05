A- A+

Recife Morre mulher atropelada por ônibus no TI Joana Bezerra, na Zona Sul do Recife A mulher, que não teve o nome divulgado, foi atingida por um coletivo da linha TI Joana Bezerra/Boa Viagem

Morreu no sábado (6), no Hospital da Restauração, na área central do Recife, a mulher de 38 anos atropelada por um ônibus no Terminal Integrado de Joana Bezerra, na Zona Sul da cidade.

O acidente ocorreu no último dia 25 de abril, no momento em que a vítima entrava no terminal pela via de saída de ônibus. A mulher, que não teve o nome divulgado, foi atingida por um coletivo da linha TI Joana Bezerra/Boa Viagem.

Na ocasião, ela foi socorrida para a unidade de trauma do HR, em estado grave, com fraturas no tórax e nos braços. Na unidade de saúde, a mulher passou por cirurgias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesse sábado.

Testesmunhas informaram que a vítima estava na área de saída dos ônibus, quando foi atingida por um coletivo da linha TI Joana Bezerra/Boa Viagem.



Após o ocorrido, agentes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) compareceram no local e fiscais do terminal fizeram a interdição da área.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e atenderam a vítima por volta das 6h30.



A mulher deu entrada na unidade de trauma no Hospital da Restauração (HR) às 7h, onde passou por dois procedimentos cirúrgicos para “corrigir as fraturas” dos membros superiores e tórax.

