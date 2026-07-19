Morre mulher de 109 anos com mais de 130 descendentes no interior de São Paulo

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Uma moradora do interior de São Paulo, que ficou conhecida por ter construído uma enorme árvore genealógica, morreu neste sábado, 18, aos 109 anos.



Lazara Maria da Conceição Barbosa, conhecida em Paranapanema como "Dona Lazinha", nasceu no dia 20 de fevereiro de 1917, em Guareí, também no interior de São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.



"Dona Lazinha" era matriarca de uma família com 138 descendentes diretos, entre filhos, netos, bisnetos e tataranetos, conforme registrou o portal g1.

A prefeitura de Paranapanema publicou uma nota de pesar após o falecimento da moradora. "Reconhecida por sua longevidade, fé e pelos fortes laços familiares que construiu ao longo da vida, Dona Lazinha deixa um legado marcado pelo amor à família e pelos valores que inspiraram gerações. Sua história se confunde com a do nosso município, onde se tornou uma referência de acolhimento, união e respeito", diz a postagem.



Familiares da idosa também publicaram textos nas redes sociais homenageando Dona Lazinha. "É com a maior tristeza do meu coração que comunico a todos o falecimento da minha mãe. Obrigado por tudo mãe sentiremos sua falta", escreveu o filho Tovo Barbosa. "Que orgulho de ser chamada de filha por essa guerreira até hoje. Descanse em paz mãe. Te amarei eternamente", lamentou outra filha da idosa, Dina Cristina.



Ainda segundo a reportagem do g1, Lazara recebeu duas homenagens do Vaticano. Ao completar 100 anos, ela recebeu um documento oficial com a bênção apostólica enviada diretamente pelo papa Francisco. Já aos 109, a honraria veio do papa Leão XIV.



O sepultamento foi realizado neste domingo no Cemitério Municipal da cidade. Já o velório ocorreu no sábado, na Câmara Municipal de Paranapanema.

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