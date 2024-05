A- A+

feminicídio Morre mulher dez dias após ser hospitalizada com múltiplas lesões; marido fisiculturista segue preso Ela estava em coma, internada na UTI, com múltiplas lesões

Dez dias após ser internada com traumatismo craniano, costelas quebradas e outras lesões, morreu Marcela Luise, de 31 anos, na noite dessa segunda-feira (20), em Aparecida de Goiânia (GO). O marido dela, que é fisiculturista, está preso, suspeito das agressões e alegar 'queda' para justificar as costelas quebradas da esposa.



Marcela Luise estava no hospital desde o dia 10 de maio, quando deu entrada com traumatismo craniano no lado direito, esquerdo e base do crânio, oito costelas quebradas, clavícula fraturada, escoriações pelas coxas, boca e olhos, dentre outras.

Até a noite dessa segunda, Marcela seguia em coma, internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A notícia da morte foi confirmada pela assessoria da Polícia Civil de Goiás.



Seu marido segue em prisão preventiva

O suspeito, que foi o responsável pela admissão da esposa no hospital, foi preso uma semana após a internação da vítima, na sexta-feira (17), após alegar que sua mulher teria sofrido uma queda “da própria altura”, o que gerou desconfiança, e fez a unidade de saúde chamar a polícia.

"O hospital, após observar a incompatibilidade das lesões apresentadas pela vítima e as alegações do companheiro, comunicou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Aparecida de Goiânia", disse para a polícia, que passou a investigar o caso.

De acordo com a Polícia Civil, esse não é o primeiro caso que o fisiculturista responde por violência doméstica. Ele já respondeu a outros processos, tanto em relação à esposa quanto a ex-namorada, inclusive com deferimento de medidas protetivas.

"A equipe policial procedeu diligências no local dos fatos, ouviu testemunhas, solicitou perícias e exame de corpo de delito na vítima, mesmo no hospital. Por entender se tratar de violência doméstica, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado", disse a polícia.

A identidade do fisiculturista não foi revelada



Veja também

Reino Unido Sangue contaminado no Reino Unido: Vítimas de escândalo receberão indenização de até R$ 17 milhões