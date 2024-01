A- A+

JABOATÃO DOS GUARARAPES Morre mulher que caiu em voo de paramotor na praia de Piedade; instrutor recebeu alta de hospital Acidente aconteceu no final da tarde de quinta-feira (4)

A mulher de 50 anos que caiu de um paramotor na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na quinta-feira (4), morreu no Hospital da Restauração (HR), no Recife.

Segundo a assessoria de comunicação do hospital, a vítima morreu logo após chegar à unidade. A outra vítima do acidente, o instrutor de voo Gleison José de Lima, de 48 anos, recebeu alta na noite de quinta-feira após passar por exames e avaliação.

O acidente aconteceu no final da tarde de quinta-feira. Usado para passeios turísticos na orla da cidade, o equipamento caiu na faixa de areia, nas proximidades do Hotel Golden Beach.

A mulher, não identificada até o momento, apresentou um quadro de parada cardiorrespiratória e foi reanimada dentro de ambulância, a caminho do HR. Ela chegou a receber suporte de oxigênio e foi envolvida em uma manta térmica.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado a queda do paramotor. O atendimento inicial foi feito por uma equipe de guarda-vidas, com o acionamento em seguida do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo um dos médicos que prestou socorro, a queda teria aconteceido de uma distância de 10 a 20 metros.

