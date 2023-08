A- A+

Morre mulher que perdeu marido e enteado em acidente de avião

A esposa do pecuarista Garon Maia Filho, de 42 anos, que morreu com seu filho, Francisco Veronezi Maia, de 11 anos, em um acidente de avião, foi encontrada com um tiro de arma de fogo na cabeça nesta terça-feira (1°).

Apesar de ter sido socorrida ainda com vida, a engenheira civil Ana Paula Pridonik, de 27 anos, não resistiu ao ferimento.

O acidente de avião que tirou a vida do esposo e do enteado de Ana Paula aconteceu no último sábado (29), na divisa entre Rondônia e Mato Grosso.

De acordo com o G1, ela estava muito abalada durante o enterro de Garon e Francisco.

Após o enterro da família, Ana voltou para sua casa, em Campo Grande.

Horas após o enterro, familiares a encontraram com um tiro de arma de fogo na cabeça. Apesar de ter sido socorrida, Ana Paula não resistiu aos ferimentos e morreu às 14h50 desta terça.

