INFECÇÃO Morre mulher de 56 anos que contraiu raiva humana após ser mordida por sagui Ela estava internada desde o dia 31 de dezembro, no Hospital Oswaldo Cruz, no Recife, que confirmou o óbito

Morreu, na manhã deste sábado (11), a mulher que contraiu raiva humana após ser mordida por um sagui. Ela estava internada desde o dia 31 de dezembro, no Hospital Oswaldo Cruz, no Recife, que confirmou o óbito. A mulher foi a primeira pessoa acometida pela doença em Pernambuco em oito anos.



A paciente, que não teve nome informado, tinha 56 anos e era moradora da cidade de Santa Maria do Cambucá, no Agreste do Estado.



Por meio de nota, o hospital também lamentou o ocorrido.

"Expressamos as mais sinceras condolências e desejamos, ainda, conforto, paz, e muita força para a família", declarou.

Entenda o caso

A paciente apresentou uma lesão na mão esquerda depois de ser mordida por um sagui e teve quadro de dormência, que se irradiou para o tórax. Ela também tinha dores e fraqueza.

Um exame feito pelo Instituto Pasteur confirmou, na quarta-feira (8), a contaminação por raiva. A mulher estava sendo assistida por uma equipe multiprofissional do hospital na capital pernambucana.



Em nota divulgada ainda nessa sexta-feira (10), o hospital havia declarado que o estado da mulher era considerado grave, e que ela estava sedada e sendo monitorada.



No mesmo dia, em entrevista à Folha de Pernambuco, a médica intensivista Reginelle Terto também informou como foi o processo de tratamento da paciente, que, inicialmente, chegou ao hospital consciente, mas, com o tempo, apresentou piora.

"No dia 2 de janeiro, ela apresentou uma piora importante e precisou ser entubada e ir para a ventilação mecânica. Desde então, estamos mantendo o cuidado neuroclínico dela, e fazendo o protocolo, conforme o Ministério da Saúde", completou a médica.

Segundo a SES-PE, o laudo do exame demonstra que o vírus encontrado na paciente é de origem silvestre.

Cuidados a serem tomados

Durante a entrevista, a médica intensivista Reginelle Terto aproveitou a oportunidade para conscientizar a população acerca da prevenção à raiva. Segundo ela, manter a vacinação antirrábica aos animais domésticos e de rua é importante. "O vírus existe na natureza. A gente não vai conseguir acabar com ele", frisou.

Doença infecciosa viral aguda causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, a raiva humana tem taxa de letalidade de 100%. A raiva pode ser transmitida ao ser humano pela mordedura, arranhadura ou lambedura de um animal infectado.

Em caso de contato, o paciente pode apresentar, após o período de dois a dez dias de incubação, sintomas como:

- Mal-estar geral;

- Pequeno aumento de temperatura;

- Anorexia;

- Cefaleia;

- Náuseas;

- Dor de garganta;

- Entorpecimento;

- Irritabilidade;

- Inquietude;

- Sensação de angústia.

O diagnóstico é feito obrigatoriamente por meio laboratorial, a partir de técnicas diversas. A medida mais eficaz contra a raiva humana é a prevenção pela vacinação pré ou pós-exposição.

O Ministério da Saúde adquire e distribui os imunobiológicos necessários para a profilaxia da raiva humana no Brasil: vacina antirrábica humana de cultivo celular, soro antirrábico humano e imunoglobulina antirrábica humana.

Entre 2010 e 2024, segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 48 casos de raiva humana.

Desse total, nove foram causados por mordidas de cães, 24 por morcegos, seis por primatas não humanos, dois por raposas, quatro por felinos e um por bovino.

