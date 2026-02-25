Morre Nelsinho, filho de Nelson Rodrigues e fundador do bloco Barbas

A- A+

Nelson Rodrigues Filho, conhecido como Nelsinho, morreu na madrugada desta quarta-feira, no Rio, após meses de luta contra as sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC). Filho do escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues (1912 - 1980), o carioca era conhecido pela fundação do bloco Barbas e pelo histórico de militância. A morte de Nelsinho foi noticiada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Durante a ditadura militar, militou no MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de outubro) e foi preso por sete anos. Em entrevistas, costumava afirmar que sobreviveu ao período graças ao prestígio do pai junto aos militares, sugerindo que isso teria evitado um desfecho mais trágico.





Apesar da herança artística, construiu trajetória própria como diretor de teatro, produtor cultural, roteirista e agitador do carnaval de rua. Mais conhecido pelo apelido carinhoso, ele teve atuação destacada na cena cultural do Rio nas décadas de 1980 e 1990. Um dos marcos de sua trajetória foi a fundação do bloco Barbas, nome inspirado na longa barba que usava.

O grupo é apontado como um dos responsáveis pela retomada do carnaval de rua na cidade, movimento que cresceria nos anos seguintes até se tornar um dos maiores do país.



Nilsinho

Mais conhecido pelo apelido carinhoso, ele teve atuação destacada na cena cultural do Rio nas décadas de 1980 e 1990. Um dos marcos de sua trajetória foi a fundação do bloco Barbas, nome inspirado na longa barba que usava.

O grupo é apontado como um dos responsáveis pela retomada do carnaval de rua na cidade, movimento que cresceria nos anos seguintes até se tornar um dos maiores do país.

Além da atuação artística, Nelsinho teve participação política intensa. Durante a ditadura militar, militou no MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro) e foi preso por sete anos. Em entrevistas, costumava afirmar que sobreviveu ao período graças ao prestígio do pai junto aos militares, sugerindo que isso teria evitado desfecho mais trágico.

Veja também