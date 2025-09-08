Morre menina de 11 anos que foi espancada por colegas de escola no Sertão pernambucano
Menor chegou a bater com a cabeça, após ser empurrada
O Hospital da Restauração (HR), que fica no bairro do Derby, centro do Recife, confirmou a morte da menina Alícia Valentina, de 11 anos, nesta segunda-feira (8).
Ela deu entrada na unidade hospitalar após ter sido brutalmente agredida por colegas da Escola Municipal Tia Zita, em Belém do São Francisco, Sertão pernambucano.
O espancamento aconteceu na última quinta-feira (4). Alícia teria sofrido, segundo testemunhas, agressões físicas, sendo empurrada por um colega, o que teria feito com que ela batesse com a cabeça.
Leia também
• Olinda: menina de 4 anos é queimada com cigarro e espancada por pai e madrasta
• Violência digital contra mulheres atinge níveis alarmantes
• Fiocruz: jovens, mulheres e negros sofrem mais com violência
O que diz a escola?
Por meio de nota compartilhada nas redes sociais, a Escola Municipal Tia Zita disse que prestou o socorro necessário à aluna, levando-a ao hospital e garantindo assistência.
“Comunicamos ainda que, nesta data, o Conselho Tutelar, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, estará presente na escola para acompanhar o caso e adotar as devidas providências”, finaliza o comunicado da instituição.
Com a palavra, a Polícia Civil de Pernambuco
A PCPE informou, por meio de nota, que registrou a ocorrência, por meio da Delegacia da 188ª Circunscrição - Belém do São Francisco, e que as agressões aconteceram dentro da escola. Ainda segundo a corporação, um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser disponibilizadas após a completa elucidação dos fatos.