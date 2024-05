A- A+

violência Morre, no HR, professor de dança baleado por policial penal em briga de trânsito em Olinda Marlon, de 31 anos, foi atingido por dois tiros nas regiões do tórax e braço

Morreu, no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife, o professor de dança Marlon de Melo de Freitas da Luz, baleado por um policial penal durante uma briga de trânsito, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Marlon, de 31 anos, que foi atingido por dois tiros, nas regiões do tórax e braço, morreu na madrugada nesta quarta-feira (8). O óbito foi confirmado à reportagem pela unidade de saúde.

A vítima foi baleada no último sábado (4), na avenida Antônio da Costa Azevedo, no bairro de Peixinhos, em Olinda, após largar do trabalho e se envolver em uma discussão no trânsito.

Marlon voltava para casa de moto quando o caso aconteceu. Após ser atingido, a vítima foi internada em estado grave no Hospital da Restauração, onde ficou quatro dias.



O autor dos disparos, que não teve o nome e idade divulgados, é um policial penal lotado na Paraíba, que também conduzia uma moto no momento do ocorrido.

Na noite dessa terça-feira (7), familiares e amigos, que iniciaram uma campanha para doação de sangue, se reuniram em frente ao HR para orar pela vítima.

Em entrevista ao g1, o irmão do professor, Darlan de Melo, disse ter procurado a delegacia para registrar o crime como tentativa de homicídio, mas já havia um boletim de ocorrência sobre o caso, com uma versão diferente.



De acordo com Darlan, no documento, o policial penal informou que atirou no rapaz por achar que seria vítima de um assalto.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que agentes do 1º BPM estiveram no local e que a própria vítima disse que o fato ocorreu durante uma discussão de trânsito.

A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso. "Mais informações serão repassadas em momento oportuno, para não atrapalhar as diligências", disse a corporação. Ninguém foi preso até o momento.

