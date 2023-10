A- A+

RECIFE Morre no HR uma das seis vítimas da colisão envolvendo BMW e Kwid em Boa Viagem Colisão aconteceu no fim da tarde dessa terça-feira na av. Conselheiro Aguiar

Morreu uma das seis vítimas do acidente envolvendo uma BMW e um Kwid, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, no fim da tarde dessa terça-feira (17). O falecimento, informado na manhã desta quarta-feira (18) pelo Hospital da Restauração (HR), foi de uma mulher de 57 anos que havia sido levada àquela unidade de saúde.

A colisão ocorreu por volta das 17h, na avenida Conselheiro Aguiar, nas imediações da Galeria Centro Sul. Dois homem ocupavam a BMW. Já no Kwid, estavam uma criança de 5 anos, a mãe dela, de 25, e outras duas mulheres de 57 anos, sendo uma delas a vítima fatal.





Segundo o Corpo de Bombeiros, após o ocorrido, mãe e filha, receberam os primeiros atendimentos, com a criança sendo conduzida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, apresentando escoriações no ombro esquerdo, e a mulher, com queixas de dores nas costas e no ombro esquerdo, levada à UPA dos Torrões. Não há atualizações sobre o estado de saúde delas.

Os dois homens, de 26 e 27 anos, e as duas mulheres de 57 anos, que ficaram feridos, foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Restauração. De acordo com a unidade de saúde, os dois homens e uma mulher receberam alta ainda na noite na terça.

