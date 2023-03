A- A+

luto Morre no Japão fundador da seita Happy Science Okawa era conhecido do público japonês por suas afirmações absurdas de que poderia se comunicar com os espíritos de personalidades

O fundador da seita japonesa Happy Science, Ryuho Okawa, morreu nesta quinta-feira (2), aos 66 anos — informou a imprensa local.

A causa de sua morte não foi divulgada, segundo o canal Fuji TV. Os líderes do culto não puderam ser contatados imediatamente para confirmar a notícia do falecimento.

Nascido em 1956, Ryuho Okawa fundou Happy Science em 1986. A seita afirma ter milhões de membros em mais de 160 países. Esse grupo religioso diz acreditar na reencarnação e aspirar "à instauração de um mundo onde reinem o amor, a felicidade e a prosperidade".

Recebeu críticas pelo culto à personalidade em torno de seu fundador. Algumas delas foram feitas por seu filho Hiroshi.

"Acho que o que meu pai faz é completamente absurdo", disse ele ao jornal americano The New York Times em 2020, acrescentando que Ryuho Okawa "mentiu sistematicamente para seus seguidores".

Okawa era conhecido do público japonês por suas afirmações absurdas de que poderia se comunicar com os espíritos de personalidades, publicando livros de "entrevistas" com o presidente russo, Vladimir Putin, com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, ou até com Jesus Cristo.

Em 2009, lançou um partido político que lutava, entre outros pontos, para impedir a ascensão da China e restringir os direitos da comunidade LGBT+.

Nenhum candidato do Partido para a Realização da Felicidade foi eleito para o Parlamento até o momento, mas vários conquistaram cadeiras em governos locais.

Veja também

agressão sexual Brasil tem 822 mil estupros por ano ou dois por minuto, estima Ipea