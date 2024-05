A- A+

luto Morre no RJ o jornalista José Amaral Argolo Ele estava internado num hospital em Miguel Pereira, na Região Serrana

O jornalista, advogado e professor José Amaral Argolo, de 67 anos, morreu por volta das 14h deste domingo. Ele, que lutava contra um câncer, estava internado no Hospital municipal Luiz Gonzaga, em Miguel Pereira, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Argolo trabalhou nos jornais O Globo, O Dia, Última Hora e Jornal do Comércio. além da TV Globo, como jornalista investigativo. Foi também professor da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que dirigiu entre 2002 e 2006.

Entre os livros escritos por Argolo estão "A Direita Explosiva no Brasil: A História do Grupo Secreto que Aterrorizou o País com Suas Ações, Atentados e Conspirações", "Reportagem Policial" e "Terrorismo e Mídia".

O jornalista era casado e deixa uma enteada e um neto.

