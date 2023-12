Morre Nobel de economia Robert Solow, aos 99 anos

A- A+

Robert Solow, que ganhou o Nobel de economia em 1987 pela sua teoria de que os avanços na tecnologia, e não os aumentos no capital e no trabalho, têm sido os principais impulsionadores do crescimento econômico nos Estados Unidos, morreu nesta quinta-feira, aos 99 anos, em sua casa em Lexington, Massachusetts.

A morte de Solow foi confirmada pelo seu filho John.

Solow lecionou no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde ele e um colega ganhador do Nobel, Paul Samuelson, idealizaram o estilo de análise econômica do MIT, que emergiu como uma abordagem líder na segunda metade do século XX e desempenhou um papel importante na formulação de políticas econômicas.

O seu trabalho demonstrou o poder de trazer a matemática para influenciar debates econômicos importantes e de simplificar a análise, concentrando-se num pequeno número de variáveis de cada vez.

Para além do impacto da sua própria investigação, Solow ajudou a lançar as carreiras de economistas superestrelas, incluindo quatro prémios Nobel: Peter Diamond, Joseph Stiglitz, William Nordhaus e George Akerlof. "Meu orgulho e alegria", disse Solow.

O carinho foi retribuído. Em uma entrevista para este obituário em 2013, Alan Blinder, professor de economia da Universidade de Princeton, antigo vice-presidente do Conselho da Reserva Federal e aluno de Solow, disse:

— Todos os seus antigos alunos o idolatram. Todos, sem excepções.

Solow recebeu a Medalha John Bates Clark em 1961 como o melhor economista americano com menos de 40 anos e a Medalha Nacional de Ciência em 1999; ele foi um dos poucos economistas a receber essa homenagem. Em 2014, o presidente Barack Obama concedeu-lhe a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil do país.

A investigação de Solow sobre o crescimento econômico tornou-se o modelo através do qual os economistas, muito para além dos limites do MIT, passaram a praticar o seu ofício. Durante um século ou mais, eles simplesmente “sabiam” que o crescimento do capital e do trabalho determinava o crescimento econômico. Mas Solow não conseguiu encontrar dados que confirmassem essa presunção de bom senso.

Além disso, as teorias acadêmicas do crescimento econômico anteriores aos seus escritos tinham a incômoda implicação de que as economias capitalistas oscilavam sempre entre a expansão e a recessão. Ele observou que “a história do capitalismo não era assim”.

Então, o que explica o crescimento? Empreendedores? Geografia? Instituições jurídicas? Algo mais?

— Descobri, para minha grande surpresa, que a principal fonte de crescimento não era o investimento de capital, mas sim a mudança tecnológica — disse Solow numa entrevista em 2009, também para este obituário. Especificamente, ele estimou que o progresso técnico foi responsável por surpreendentes 80% do crescimento americano no século XX. Mais tarde, ele apontou o Vale do Silício como uma validação de sua teoria.

A tecnologia foi fundamental

A estratégia de Solow — seu truque, ele gostava de dizer — era escolher algo de interesse especial e simplificar o papel de todo o resto. O objetivo era compreender completamente o papel de uma “pequena peça do quebra-cabeça”. Esta estratégia de investigação ficou conhecida como construção de “modelos de brinquedo”.

Ao analisar o crescimento econômico, ele destacou o progresso tecnológico — a capacidade da sociedade de traduzir insumos de capital e trabalho em produtos de bens e serviços — como independente de outras variáveis, incluindo o crescimento populacional e os retornos do capital.

Ele elaborou um gráfico com duas curvas. Um capturou a sua suposição simplificadora de que o crescimento populacional e o conhecimento tecnológico aumentam a uma taxa constante ao longo do tempo. A segunda capturou a sua importantíssima suposição de que o impacto econômico da adição cada vez mais de capital fica cada vez mais fraco. A adição de capital a uma economia aumenta a produção total, mas cada quantidade adicional de capital amplia a produção em menor proporção do que a anterior.

Coloque as duas curvas no mesmo gráfico e surgirá uma poderosa teoria de crescimento. Solow mostrou que maiores poupanças e investimentos tornariam, de fato, os indivíduos mais ricos, em média – o nível de rendimento por pessoa aumentaria. Mas a poupança e o investimento adicionais não afetariam a taxa de crescimento da economia no longo prazo. O impacto das poupanças adicionais nas taxas de crescimento permanente diminui de uma forma que, segundo o pressuposto de Solow, o mesmo não acontece com os impactos da população e do conhecimento técnico.

Foram 100 anos de debates muitas vezes infrutíferos e sinuosos. O gráfico simples de Solow reorientou o argumento, fornecendo um caminho claro para declarações de causa e efeito sobre o crescimento passado e futuro. Ele publicou seu modelo de crescimento em 1956. Àquela altura, ele havia apresentado uma teoria elegante. Um ano depois, apresentou provas.

O modelo de crescimento de Solow, proposto em seu livro “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, em 1956, e seu acompanhamento empírico, “Technical Change and the Aggregate Production Function”, publicado em 1957, construiu sua reputação enquanto ele era aos 30 e poucos anos e levou, no devido tempo, à Medalha Clark e ao Prêmio Nobel Memorial em Ciências Econômicas.

— Na verdade, ainda é a história básica que a profissão usa quando quer falar sobre os determinantes do crescimento — disse Solow na entrevista de 2009, realizada na Russell Sage Foundation, em Manhattan, onde passou vários meses por ano depois de se aposentar em 1995.

Para Harvard aos 16

Robert Merton Solow nasceu em 23 de agosto de 1924, no bairro do Brooklyn, em Nova York, filho de Milton e Hannah (Sarney) Solow. Ele chegou à Universidade de Harvard com uma bolsa de estudos aos 16 anos, inclinado a estudar botânica ou biologia com o objetivo de conseguir um emprego seguro no Serviço Florestal dos Estados Unidos. Mas embora tivesse recebido nota máxima em biologia, ele não se sentia apto.

— Eu conseguia olhar no microscópio, mas não conseguia deixar claro na minha cabeça o que estava vendo o suficiente para fazer um desenho — lembrou ele em 2009 — Simplesmente não sou bom nisso.

Ele mudou para uma especialização livre em ciências sociais, mas quando completou 18 anos, no início do primeiro ano, após a eclosão da Segunda Guerra Mundial, alistou-se no Exército, começando três anos com o uniforme que “formou meu caráter, " ele disse. Ele serviu no Norte da África depois que os combates cessaram e foi enviado para a Sicília e a Península Itálica, onde o Exército aproveitou seu conhecimento do código alemão e do código Morse.

Ele havia estudado o idioma enquanto morava com um refugiado alemão durante seu primeiro ano em Harvard. Ele aprendeu o código Morse como participante minimamente remunerado de um programa financiado pelo governo, ligado ao departamento de psicologia de Harvard, para encontrar as melhores maneiras de ensiná-lo.

— Ainda assim, quando caminho pela rua, se olhar para uma placa, direi isso para mim mesmo em código Morse — disse ele em 2009 — É apenas um hábito que tenho.

Enquanto esperava para se apresentar para o serviço militar no final de 1942, ele conheceu Barbara Lewis, uma estudante de Radcliffe de Trenton, Nova Jersey, com quem se correspondeu durante a guerra. Eles se casaram em agosto de 1945, apenas uma semana depois que seu navio de tropas atracou em Norfolk, Virgínia.

O pai dela, disse ele, devia ter dúvidas sobre “esse cara com quem ela saiu talvez seis vezes, três anos atrás”.

Ao regressar a Harvard, voltou-se quase casualmente para a disciplina em que se tornaria proeminente, por sugestão de sua nova esposa, uma estudante de economia que se tornou uma notável historiadora econômica. Ela morreu em 2014.

Além de seu filho John, seus sobreviventes incluem outro filho, Andrew; uma filha, Katherine Solow; oito netos; e três bisnetos.

Embora postos de eleição em Washington tenham sido apelativos em diversas ocasiões – ele serviu durante um breve período como membro do Conselho de Consultores Económicos do presidente durante a administração Kennedy – o coração de Solow esteve sempre no meio académico.

Certa vez, quando convidado para uma festa da embaixada, seu secretário foi questionado sobre sua posição para que ele pudesse sentar-se adequadamente de acordo com o protocolo. “Diga a eles”, disse ele, “que sou professor titular de economia no MIT – e eles não têm nada tão importante no governo”.

